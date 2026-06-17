Pourquoi la défaite américaine face à l’Iran est-elle plus catastrophique que la guerre du Vietnam ?

Selon l’agence de presse Abna, le magazine Foreign Policy a écrit dans un article que le président américain Donald Trump s’est engagé dans une guerre volontaire ; une guerre qui s’est soldée par une catastrophe politique et militaire, dont les conséquences à long terme resteront à l’intérieur de l’Amérique et à l’extérieur du pays.

Dans ce rapport, il est indiqué que la guerre américaine contre l’Iran est une défaite stratégique plus sévère et plus lourde que la guerre du Vietnam, car elle a porté des coups directs aux intérêts importants des États-Unis et a affaibli la position mondiale de ce pays. Ceci alors que la guerre du Vietnam n’a pas empêché l’Amérique de remporter des succès dans la guerre froide.

La faiblesse de l’Amérique dans l’engagement dans des guerres de longue durée

Selon ce rapport, la guerre contre l’Iran diffère en apparence des défaites militaires antérieures des États-Unis. L’Iran n’a pas connu dans cette guerre une mobilisation militaire massive ou des protestations populaires comme celles qui ont eu lieu au Vietnam. Le critère de la défaite américaine n’est pas le nombre d’Américains tués, mais l’ampleur des dommages causés aux objectifs stratégiques de l’Amérique.

La guerre du Vietnam, malgré de lourdes pertes humaines, n’a pas pu modifier la trajectoire de la puissance américaine dans le monde, mais face à l’Iran, ce fut exactement l’inverse ; l’Amérique est sortie de la guerre plus affaiblie qu’elle n’y était entrée. Les performances militaires américaines, malgré la supériorité de l’équipement, ont révélé les limites de la puissance américaine pour mener des guerres de longue durée. Le ciblage de civils iraniens, en particulier d’enfants à Minab, est également devenu un symbole de cette guerre.