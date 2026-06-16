Général Qaani : Le front de la résistance tient tête à l'ennemi dans les conditions les plus difficiles

Selon l'agence ABNA, le général Ismail Qaani a déclaré mardi soir : La question de la résistance dans la région, grâce à Dieu, trouve ses racines au début de la Révolution islamique ; depuis le moment où l'imam Khomeiny (que la paix soit sur lui) a ordonné la formation de noyaux de résistance dans le monde entier. Après lui, notre imam martyr a poursuivi cette ligne avec fermeté, et ces noyaux se sont progressivement transformés en mouvements de résistance. Ces mouvements se sont unis et ont formé « l'axe de la résistance » – une question qui, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, inquiète gravement les États-Unis, l'impérialisme mondial et le régime sioniste.

Le commandant de la force Qods a ajouté : Aujourd'hui, les États-Unis savent très bien – et le régime sioniste le comprend encore mieux – que le mouvement qui, dans les conditions les plus difficiles, leur tient tête et combat et ne quitte pas le champ de bataille, c'est précisément la « résistance ». Cette période est elle-même la preuve de cette vérité ; depuis « Tempête d'al-Aqsa » jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la pression qu'ils ont exercée, des pressions sans précédent, qu'ils ont commis les destructions les plus massives et les crimes les plus atroces en Palestine et au Liban bien-aimé, mais vous ne voyez aucun groupe des mouvements de résistance qui ait quitté le terrain. Cette ténacité a terrifié les ennemis.

Le général Qaani a poursuivi : Ils avaient des plans contre la résistance et pensaient que cette guerre était une occasion d'affronter la résistance, mais ils ignoraient que depuis longtemps déjà, lorsque nos frères de la résistance sentaient le danger, en se réunissant, même sans notre présence, ils étaient tous convaincus et disaient : « Dans le combat contre l'Amérique, nous devons être les pionniers et ne pas laisser la République islamique rencontrer des difficultés. » C'était leur propre décision, sans que personne ne leur ait demandé ne serait-ce qu'un mot.

Il a qualifié les composantes du front de la résistance de pionnières du combat dans la guerre imposée et a déclaré : En toute justice, tout l'axe de la résistance a brillé avec puissance dans la récente guerre.