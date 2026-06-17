Clinton : l’accord avec l’Iran est le coup de grâce pour Netanyahou

Selon l’agence de presse Abna, « Hillary Clinton », l’ancienne secrétaire d’État américaine, a déclaré : Netanyahou croit que la guerre est son amie, parce que sa position politique est attaquée sous différents angles.

Elle a ajouté : Netanyahou veut, par la provocation de la guerre, contenir ses opposants intérieurs, et je crois que l’accord avec l’Iran est précisément le coup de grâce qui préparera le terrain pour son départ à l’avenir.

Clinton a poursuivi en évoquant sa rencontre avec Netanyahou en 2009 et a déclaré : Le sujet de notre réunion était de savoir comment nous pouvons normaliser les relations avec l’Arabie saoudite et comment nous pouvons complètement évincer l’Iran du terrain.