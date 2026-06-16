Les trois recommandations salvatrices de l’Imam al-Mahdi (aj) à l'honorable Sayyid Ahmad Rashti

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Dans le célèbre récit de la rencontre entre Sayyid Ahmad Rashti et l’Imam du Temps (aj), le douzième guide spirituel a répété avec une insistance solennelle trois recommandations fondamentales : « Nâfilah, 'Âshûrâ et Jâmi'ah ». Cette triple insistance démontre que l'attachement régulier aux prières surérogatoires (Nâfilah), la récitation de la Ziyârat 'Âshûrâ et celle de la Ziyârat al-Jâmi'ah al-Kabîrah constituent les voies les plus sûres pour consolider son cheminement dans la foi, la piété et l'allégeance à la Wilayah.