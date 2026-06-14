L’accord avec l’Iran n’a réalisé aucun des objectifs de Netanyahou

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, Yaïr Lapid, le chef de l’opposition du régime israélien, a déclaré que l’accord qui est actuellement en train de se former ne réalise aucun des objectifs de guerre fixés par le cabinet de Benjamin Netanyahou, le premier ministre de ce régime.

Plusieurs autres responsables sionistes, exprimant leur inquiétude concernant l’accord de l’Iran avec l’Amérique, ont déclaré à la chaîne 12 du régime israélien que cet accord met en danger les intérêts de sécurité les plus profonds d’Israël.

Ces inquiétudes ont également conduit le petit cabinet de sécurité du régime israélien à tenir une réunion demain soir.