Le Hezbollah : Le Liban ne deviendra jamais israélien ; la libération est un principe immuable

Selon l'agence ABNA citant Al-Manar, Ihab Hamada, membre du bloc « Fidélité à la résistance » au Parlement libanais, a souligné que la libération complète des terres libanaises occupées par le régime sioniste jusqu'au dernier centimètre est une équation ferme et immuable.

Hamada a déclaré dans son discours, en insistant sur le fait que le Liban ne deviendra jamais israélien, que le Liban est entré dans une nouvelle phase et a dépassé la phase de danger pour son existence ainsi que les tentatives d'influencer sa puissance et de l'affaiblir.

Ce haut responsable du Hezbollah libanais a salué l'entente intervenue entre la République islamique d'Iran et les États-Unis et a souligné que l'ennemi sioniste, en tant que premier perdant de cette entente, a tenté, quelques heures avant l'annonce de l'entente, d'influencer celle-ci en ciblant la banlieue sud de Beyrouth pour la faire échouer, mais les résultats ont été contraires à l'avis de Tel-Aviv, et ses calculs politiques et sécuritaires ont échoué.