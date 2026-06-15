L’Australie salue l’accord entre l’Iran et les États-Unis

Selon le correspondant d’Abna citant Sputnik, Anthony Albanese (Premier ministre) et Penny Wong (ministre des Affaires étrangères) ont publié une déclaration commune dans laquelle ils se félicitent du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis et soulignent que leur pays a toujours appelé à la réduction des tensions et à la fin des conflits, y compris au Liban.

La déclaration indique : « Nous sommes heureux que l’accord entre Washington et Téhéran comprenne des mesures pour la réouverture du détroit d’Ormuz. La restauration du détroit d’Ormuz est nécessaire pour réduire la pression sur les prix de l’énergie et l’économie, y compris dans notre région. »

L’Australie a appelé toutes les parties concernées à saisir cette opportunité pour parvenir à une paix durable par le dialogue.

En même temps, sans faire référence aux mesures de confiance prises par l’Iran concernant son programme nucléaire au cours des dernières années via l’AIEA et ses inspections répétées, le pays a affirmé que l’Iran devait répondre aux préoccupations de longue date concernant son programme nucléaire.

L’Australie a salué les efforts du Pakistan, du Qatar, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et d’autres pays médiateurs, et a ajouté qu’elle continuerait de coopérer avec les partenaires internationaux pour renforcer la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Quelques heures après minuit, le Secrétariat du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran a annoncé dans une déclaration concernant l’accord de fin de guerre entre l’Iran et les États-Unis : « La République islamique d’Iran, à la lumière de la stratégie de son leader martyr, a achevé sa suprématie face à l’ennemi américano-sioniste, et sous la direction du digne guide suprême (que Dieu le protège), avec le soutien de tout le peuple et les efforts de lutte des combattants de l’islam, après plusieurs mois de négociations difficiles et intenses, et sur la base de la décision du Conseil suprême de la sécurité nationale, a finalisé le texte du mémorandum d’entente concernant les négociations de fin de guerre (négociations d’Islamabad) entre l’Iran et les États-Unis dans la soirée du 24 Khordad (14 juin). »