La démographie, un capital stratégique pour la croissance et la souveraineté des nations

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Les enseignements spirituels accordent une importance primordiale au mariage et à la croissance démographique, une orientation qui nécessite aujourd'hui une profonde sensibilisation culturelle au sein de la société. La population constitue l’un des piliers majeurs de la puissance, de la résilience et du dynamisme de chaque nation, l'essor démographique agissant comme un multiplicateur de compétences humaines et de forces vives. Dès lors, accorder une attention stratégique à cette question jette les bases indispensables à la prospérité et au développement global de la communauté.