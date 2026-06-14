Pakistan : La cérémonie de signature de l’accord Amérique-Iran aura lieu à Islamabad

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui, samedi : « Islamabad organisera demain une cérémonie par vidéotechnologie pour la signature électronique de l’accord de paix entre l’Amérique et l’Iran. »

Cependant, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de notre pays (Iran) avait auparavant, en réponse à une question sur l’éventuel voyage de la délégation de négociation iranienne à Genève ou à Islamabad dans les deux prochains jours pour finaliser le prétendu mémorandum d’entente d’Islamabad, déclaré : « Quant au moment précis de la signature, nous devons attendre ; bien que nous n’ayons pas de projet de voyage à Genève ou ailleurs dans les un ou deux prochains jours. »