Avertissement d'Araghchi : Si vous voulez être en sécurité, mieux vaut quitter la région

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, réagissant à l'agression aérienne américaine de ce matin dans le sud de l'Iran, a écrit sur sa page personnelle : « Malgré la défaite sur le champ de bataille, les États-Unis ont décidé une fois de plus de tester notre détermination. »

Il a ajouté : « Nos forces armées puissantes ne laisseront aucune attaque ou menace sans réponse. Si vous voulez être en sécurité, mieux vaut quitter notre région. »

Araghchi a souligné : « L'histoire du golfe Persique a de nombreuses histoires à raconter sur le sort funeste des étrangers envahisseurs. Hormuz n'est pas en eaux internationales, il est partagé entre l'Iran et Oman, et se trouve à des milliers de kilomètres des côtes des États-Unis. Les frontières maritimes sont parfaitement claires et sans ambiguïté. »