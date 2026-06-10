Médias arabes : Les Gardiens de la Révolution ont incendié les bases américaines dans la région

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, des sources locales ont déclaré que tôt mercredi matin, les sirènes d'alarme ont été déclenchées à Bahreïn à la suite d'une frappe aérienne contre ce pays.

Selon ces rapports, des missiles sont entrés dans le ciel de Bahreïn et les systèmes de défense aérienne ont également été activés pour les intercepter.

Les médias arabes ont rapporté que la base où se trouvent les militaires américains à Bahreïn a été la cible d'attaques de drones et de missiles.

De plus, selon les sources mentionnées, le quartier général de la Cinquième Flotte de la marine américaine à Bahreïn a été touché.

Les rapports indiquent que de multiples explosions se poursuivent à Bahreïn.

Parallèlement, des sources locales ont rapporté que des explosions ont secoué le Koweït, mais les sirènes d'alarme n'ont pas été déclenchées.

Le chef d'état-major de l'armée koweïtienne a également affirmé que les systèmes de défense aérienne de son pays sont actuellement en train d'engager des cibles aériennes (iraniennes).

On dit que la base des militaires terroristes américains dans la région d'Al Jahra au Koweït a été attaquée.

Quelques minutes plus tard, les médias arabes ont écrit que les missiles tirés par l'Iran ont visé les bases d'Al Azraq et de Muwaffaq al-Salti abritant des militaires américains en Jordanie, qui sont considérées comme le principal point de départ de l'armée de l'air américaine dans la région.

Les médias ont fait état de plusieurs explosions puissantes entendues dans la région de Sakhir à Bahreïn (qui comprend la base aérienne d'Isa).