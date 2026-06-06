Guerre contre l'Iran : Le Pape rejette catégoriquement le concept de « guerre juste » invoqué par Washington

Par la rédaction de l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La diplomatie du Saint-Siège vient de poser un jalon majeur dans la crise qui secoue le Moyen-Orient. Samedi, alors qu'il se rendait de Rome à Madrid pour une visite officielle, le Pape a formellement réfuté toute légitimité morale à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

« Il n'y a pas de guerre juste dans ce cas précis », a tranché le souverain pontife face aux journalistes accrédités auprès du Vatican, brisant ainsi les tentatives de justification théologico-politiques de Washington.

L'anachronisme de la « guerre juste » à l'ère moderne

Cette prise de parole vaticane intervient en réponse directe aux déclarations de JD Vance, vice-président des États-Unis. Ce dernier avait activement convoqué le concept philosophique et chrétien de la « guerre juste » pour défendre l'implication militaire américaine face à Téhéran.

Pour le chef de l'Église catholique, cette grille de lecture est obsolète : « La théorie de la guerre juste appartient aux siècles passés ; une époque où l'humanité n'avait pas encore conscience de la dimension dévastatrice des armes modernes et de leur capacité de destruction massive. » Par cette analyse, le Vatican adapte sa doctrine sociale aux réalités technologiques contemporaines, affirmant qu'aucune guerre actuelle ne peut répondre aux critères de proportionnalité et de préservation des civils.

Un bras de fer doctrinal avec la Maison-Blanche

Ce positionnement ferme s'inscrit dans la continuité des récents réquisitoires du Pape contre l'embrasement du Moyen-Orient. Depuis plusieurs mois, la diplomatie pontificale multiplie les appels au cessez-le-feu et à la médiation internationale.

Le souverain pontife avait déjà fermement condamné les propos de Donald Trump, qualifiant d'« inacceptable » la menace du président américain affirmant qu'« aucune civilisation ne subsisterait en Iran ». Si le locataire de la Maison-Blanche avait répliqué en qualifiant le Pape de « faible » et de « déconnecté des réalités de la politique étrangère », le chef du Vatican maintient son cap, réitérant qu'il ne reculerait pas devant son devoir de défense de la paix.

Onde de choc politique en Europe : L'Italie et l'Espagne en soutien

Cette joute verbale transatlantique trouve un écho retentissant sur le Vieux Continent :

En Italie : Le gouvernement a pris fait et cause pour le Saint-Siège. La Première ministre Giorgia Meloni est montée au créneau pour qualifier les attaques américaines contre le Pape d'« inacceptables », réaffirmant le respect de Rome pour la voix morale du Vatican.

En Espagne : Dès son arrivée au palais royal de Madrid pour le début d'une visite d'une semaine, le Pape a salué l'engagement espagnol en faveur du droit international et de la solidarité entre les peuples. Un hommage loin d'être anodin : le gouvernement espagnol s'illustre depuis des mois par ses critiques virulentes contre l'offensive en Iran – refusant toute participation militaire – et contre la politique d'Israël à Gaza.

Conclusion : Le Vatican, voix des non-alignés

En disqualifiant moralement l'arsenal argumentaire de l'axe Washington-Tel-Aviv, le Pape positionne le Saint-Siège comme l'un des opposants les plus influents à la logique de guerre globale. Face à l'instabilité croissante, cette offensive diplomatique papale rappelle aux puissances occidentales que la sécurité internationale ne pourra se construire sur les ruines d'une guerre totale, mais bien sur les fondations de la diplomatie et du droit international.

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