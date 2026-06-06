Grossi : Le programme nucléaire iranien ne sera pas détruit par une action militaire

Selon l'agence de presse ABNA, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a affirmé dans un entretien avec Al Jazeera que le retour des inspections sur les sites nucléaires iraniens est une condition nécessaire avant tout accord.

Sans mentionner la coopération globale de l'Iran avec l'agence, il a ajouté : « Au cours des huit derniers mois, nous n'avons pas pu enquêter sur les stocks d'uranium déclarés par l'Iran. »

Grossi a déclaré : « Notre hypothèse est que les matières nucléaires iraniennes se trouvent toujours au même endroit qu'au début des attaques, et Téhéran l'a confirmé. »

Il a de nouveau souligné, sans mentionner les manquements des États-Unis lors des négociations avec l'Iran, que la solution au problème nucléaire entre les États-Unis et l'Iran doit être diplomatique et que les négociations entre les deux parties, malgré les discussions en cours sur des questions clés, se sont rapprochées d'un accord.

Grossi a déclaré lors d'une conférence de presse que l'AIEA n'est actuellement pas directement impliquée dans les négociations entre Washington et Téhéran, mais qu'elle suit de près les développements. Il a affirmé que les signes actuels indiquent que les deux parties se sont rapprochées d'un accord potentiel sur le programme nucléaire iranien.

Il a affirmé que l'Iran a l'obligation légale d'informer l'AIEA, quelles que soient les circonstances, de ses activités nucléaires ! La meilleure option après la conclusion d'un accord serait l'élimination ou la réduction du niveau d'enrichissement des stocks d'uranium hautement enrichi de l'Iran.

Grossi a en même temps admis qu'aucune action militaire ne peut mettre complètement fin au programme nucléaire iranien.