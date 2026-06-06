Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse russe TASS, Mikhaïl Oulianov a déclaré lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA : « Les pays occidentaux ont tenté au cours de l'année écoulée d'ignorer les attaques contre les infrastructures nucléaires de l'Iran, y compris la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran et la centrale nucléaire de Zaporijjia, et cela a conduit à une escalade du processus dangereux d'attaques contre les installations nucléaires au XXIe siècle. »

Pendant ce temps, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé qu'à la suite de l'attaque récente, un projectile est tombé près de la centrale nucléaire de Bouchehr, et qu'en raison de l'onde de souffle et des éclats, l'un des bâtiments annexes a été endommagé et l'un des agents de sécurité a été martyrisé.

Cependant, selon l'organisation, les parties principales de la centrale n'ont pas été endommagées et son activité se poursuit.

Selon cet organisme, il s'agit de la quatrième attaque contre la centrale nucléaire de Bouchehr au cours de la récente guerre imposée, et tout dommage grave à cette installation, en raison de la présence de matières radioactives, pourrait avoir des conséquences dangereuses pour la région.