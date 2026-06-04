La Chambre des représentants américaine vote pour limiter les pouvoirs de guerre de Trump

Selon l'agence de presse ABNA, l'agence Reuters a rapporté que la Chambre des représentants américaine, à la majorité des voix, a franchi un pas important et sans précédent pour freiner les politiques bellicistes de Donald Trump, le président du pays, et a adopté un projet de loi qui limite sévèrement les pouvoirs du président en matière d'action militaire ou de poursuite de la guerre contre l'Iran.

Cette résolution sur les « pouvoirs de guerre », présentée par les représentants démocrates dans le but d'empêcher toute confrontation militaire arbitraire avec Téhéran sans obtenir l'autorisation officielle et explicite du Congrès, a finalement été adoptée par 215 voix pour contre 208 voix contre.

Le point important de ce vote a été la rupture des rangs unis du parti au pouvoir ; car quatre représentants républicains, s'écartant des positions de la Maison Blanche, se sont joints aux démocrates et ont voté pour ce projet de loi.

L'adoption de cette résolution à la Chambre des représentants pourrait accélérer les efforts similaires au Sénat américain.

Le Sénat américain avait déjà présenté une version de ce projet de loi, mais le vote final n'a pas encore eu lieu. La version du Sénat est plus contraignante et, si elle est adoptée, elle obligerait Trump à mettre fin à la guerre sans l'autorisation du Congrès, bien que le président ait finalement la possibilité d'y opposer son veto.