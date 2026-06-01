Dernières agressions du régime sioniste : bombardement de plusieurs zones dans le sud du Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, l'armée du régime sioniste a ciblé la région de Toul dans le sud du Liban lors d'une attaque de drone.

Les occupants sionistes ont également émis un ordre d'évacuation pour sept zones de Sidon, dans le sud du Liban.

Le correspondant d'Al Jazeera a rapporté deux attaques d'avions de chasse israéliens contre Mifdoun et Harouf, Kfar Tebnit et les environs de Zoutar Est (Zoutar El Charqiya) dans le Nabatieh.

Al Mayadeen a également rapporté une attaque d'avions de chasse israéliens contre la région de Choukin dans le Nabatieh.

La région d'Arabsalim au Liban a également été la cible d'attaques du régime sioniste.