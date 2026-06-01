Réaction du Hezbollah à la violation du cessez-le-feu : les roquettes atteindront Acre et Haïfa

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, les médias hébreux ont rapporté que le Hezbollah a élargi le champ de ses opérations parallèlement à l'intensification de l'agression du régime sioniste contre le Liban.

Selon ce rapport, l'ampleur des frappes de représailles du Hezbollah inclut également Acre et Haïfa, de sorte que pour la première fois depuis le soi-disant cessez-le-feu libanais, la zone de tir du Hezbollah a atteint une distance de 40 kilomètres.

Auparavant, l'armée du régime sioniste avait annoncé que les sirènes d'alarme avaient été activées à Acre et à Haïfa, situées dans le nord des territoires occupés.

Il est à noter que l'agression brutale terrestre et aérienne du régime sioniste contre le Liban a jusqu'à présent fait 3 371 martyrs et 10 129 blessés.