Selon l'agence de presse ABNA, The New York Times a écrit dans un reportage : Donald Trump, le président des États-Unis, est entré dans une phase où ses promesses initiales de résoudre rapidement les crises internationales se heurtent aux réalités politiques et militaires complexes.

Ce média a écrit : en Ukraine, à Gaza et maintenant en Iran, les annonces initiales de Trump sur des victoires faciles ont cédé la place à des réalités amères.

The New York Times a ajouté : concernant l'Iran, Trump après avoir annoncé un cessez-le-feu a posé la réouverture complète et sécurisée du détroit d'Ormuz comme condition pour mettre fin aux conflits, mais cet objectif n'a pas été pleinement atteint. De plus, l'avenir du programme nucléaire et balistique iranien reste tributaire de négociations qui dureront probablement au moins 60 jours. Les analystes estiment que Téhéran, conscient du peu d'empressement de Trump à reprendre la guerre, tentera de prolonger les négociations.

Ce média américain a écrit : dans le dossier ukrainien, Trump qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, après 16 mois depuis le début de sa présidence, n'a obtenu aucun succès. La Russie souhaite également un processus diplomatique à long terme, et non des négociations ponctuelles.

The New York Times a ajouté : à Gaza, les plans ambitieux de Trump pour désarmer le Hamas et reconstruire massivement cette région n'ont pas progressé. Le président américain est désormais confronté à la réalité que la résolution des conflits mondiaux complexes est bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé au départ.