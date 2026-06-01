Le Parlement va légaliser la gestion du détroit d'Ormuz ; Oman est également de la partie

Alaeddin Boroujerdi, membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique, s'est entretenu avec le correspondant d'ABNA de la dernière situation du projet parlementaire sur la gestion et la gouvernance du détroit d'Ormuz par l'Iran. Il a déclaré : « Nous attendons la reprise officielle des séances plénières du Parlement pour transformer ce projet en loi. »

Il a ajouté : « Bien sûr, la gestion du détroit d'Ormuz par l'Iran est déjà exercée actuellement, et nous cherchons simplement à adopter ce projet pour consolider davantage cette gestion. »

Le membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère a souligné : « Quand l'Amérique impose des sanctions contre notre organisation nouvellement créée – "l'Instance de gestion de la voie navigable du Golfe Persique" – cela signifie que l'Iran a déjà le contrôle et la gestion du détroit d'Ormuz, car cette instance iranienne a été créée pour examiner les demandes de transit par le détroit d'Ormuz, et l'Amérique l'a sanctionnée. »

Boroujerdi a poursuivi : « Actuellement, la souveraineté, la gestion et le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz sont exercés, et nous voulons consolider cette question, en plus de la procédure actuellement appliquée dans le détroit, sous forme de loi. Si Dieu le veut, l'étape de la législation au Parlement sera également franchie. »

Le membre de la commission de la sécurité nationale du Parlement, s'agissant des aspects juridiques de cette question, a déclaré : « Le détroit d'Ormuz se trouve dans les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman, donc seuls l'Iran et Oman peuvent décider de la manière de le gérer, et aucun autre pays n'a le droit d'interférer dans cette affaire. »

Boroujerdi a souligné : « Les responsables de notre pays, y compris le vice-ministre des Affaires étrangères, ont eu des discussions avec la partie omanaise à ce sujet, et les négociations se poursuivent pour parvenir à un cadre sur la manière dont l'Iran et Oman géreront conjointement le détroit d'Ormuz. Malgré les pressions américaines, les Omanais sont également de la partie. »