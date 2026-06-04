Défaite du candidat soutenu par Trump lors de la primaire pour le poste de gouverneur de l'Iowa

Selon l'agence de presse ABNA citant Okaz, dans un retournement inattendu pour Donald Trump, le président des États-Unis, le représentant républicain Randy Feenstra a perdu l'investiture pour le poste de gouverneur de l'Iowa lors de la primaire de mardi. Malgré le soutien de Trump, qui avait vendredi dernier qualifié Feenstra de l'un de ses plus solides soutiens, Feenstra a été battu par son rival, Zack Lane, un agriculteur récemment entré en politique et considéré comme un outsider. Lane a gagné avec 37,8 % des voix contre 37 % pour Feenstra, soit une différence de moins d'un pour cent.

Cette défaite soulève des questions sur le poids du soutien de Trump. La défaite de Feenstra a été décrite comme une surprise générale et un rare revers pour la domination de Trump dans les courses à l'investiture républicaine, car Feenstra était considéré par les conservateurs de l'Iowa comme le candidat de premier plan.

Zack Lane, un agriculteur de l'Iowa et militant politique conservateur lié au mouvement MAGA, a concentré sa campagne sur le slogan « L'Iowa d'abord », mettant l'accent sur la lutte contre le taux élevé de cancer, le soutien aux exploitations agricoles familiales et la limitation de l'immigration. Cela lui a permis d'attirer les électeurs à la recherche d'un nouveau visage en dehors de Washington.

Cette défaite, qui fait suite à une série de victoires de candidats soutenus par le président lors des primaires ces dernières semaines, soulève des questions sur les limites de l'influence de Trump au sein de sa base républicaine traditionnelle.