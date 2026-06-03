Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 5 : Le regret du bannissement de la Wilayah au Jour de la Résurrection

Dans le sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf), se référant au verset 18 de la sourate Al-Hachr, a mis en garde la communauté islamique contre toute opposition à la Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as), la qualifiant de cause majeure de dérive et de perte dans l'au-delà. Puis, s’appuyant sur le verset 56 de la sourate Az-Zoumar, il a qualifié l’Imam Ali (as) de « Janb-Allah » (le Côté de Dieu), affirmant que le profond regret au Jour du Jugement sera le produit direct du manquement envers sa Wilayah et son obéissance.

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