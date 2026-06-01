L'ordre de Netanyahou de bombarder la banlieue sud de Beyrouth, Dahieh

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de ce régime de cibler la banlieue sud de Beyrouth, Dahieh, par des frappes de missiles.

Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, et Israël Katz, ministre de la Guerre de ce régime, ont annoncé dans une déclaration commune qu'ils avaient ordonné à l'armée de bombarder des objectifs dans la banlieue sud de Beyrouth, Dahieh.

Netanyahou et Katz ont affirmé que cette décision avait été prise à la suite de la poursuite des attaques du Hezbollah. Or, le Hezbollah libanais, depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu, a respecté ses dispositions et a cessé ses attaques contre le régime sioniste. Il n'a commencé ses attaques que lorsque le régime sioniste, violant à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu, a attaqué diverses régions du Liban et a actuellement avancé ses forces terrestres au nord du fleuve Litani et occupé des dizaines de villages libanais.