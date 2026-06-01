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La source de l'agression contre le pylône de télécommunications de l'île de Sirik a été visée

1 juin 2026 - 21:26
Code d'info: 1821415
Source: ABNA
La source de l'agression contre le pylône de télécommunications de l'île de Sirik a été visée

Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a souligné dans un communiqué : en cas de répétition de l'agression, la réponse sera complètement différente, et la responsabilité en incombera au régime américain agresseur et infanticide.

Selon l'agence de presse ABNA, le bureau des relations publiques de l'IRGC a précisé dans un communiqué : à la suite de l'agression perpétrée il y a une heure par l'armée américaine agressive contre un pylône de télécommunications sur l'île de Sirik dans la province de Hormozgan, les combattants des forces aérospatiales de l'IRGC ont visé la base aérienne à l'origine de l'agression, et les objectifs prévus ont été détruits.

Ensuite, les forces aérospatiales de l'IRGC ont averti qu'en cas de répétition de l'agression, la réponse sera complètement différente, et que la responsabilité en incombera au régime américain agresseur et infanticide.

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