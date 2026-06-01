Selon l'agence de presse ABNA, la section de vérification des faits de BBC International a écrit dans un rapport : « Selon l'analyse d'images satellite et de vidéos vérifiées, l'Iran a endommagé 20 bases militaires américaines dans la région depuis le début de la guerre ; ce qui montre que l'ampleur des frappes est plus large que ce qui a été officiellement annoncé. »

Selon ce rapport, l'Iran a visé des cibles dans huit pays d'Asie occidentale depuis fin février, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, Bahreïn et Oman, infligeant des dégâts sérieux aux systèmes avancés de défense aérienne, aux avions ravitailleurs et aux radars. Parmi les dégâts les plus importants, trois systèmes avancés de défense antimissile THAAD aux Émirats arabes unis et en Jordanie ont été mentionnés ; des équipements dont chacun vaut environ un milliard de dollars et dont le remplacement est difficile et prend du temps.

Il a également été rapporté que sur la base aérienne « Sultan bin Abdulaziz » en Arabie saoudite, des avions de reconnaissance et des ravitailleurs, y compris un AWACS, ont été endommagés, leur remplacement étant estimé jusqu'à 700 millions de dollars. Au Koweït, les bases « Ali al-Salem » et « Camp Arifjan » ont été attaquées et des infrastructures telles que des dépôts de carburant, des hangars à avions et des équipements de communication ont été détruites.

La BBC a écrit que l'Iran a changé sa tactique pendant la guerre, passant de frappes massives initiales à des frappes plus précises et plus ciblées — selon les analystes, ce changement a accru l'efficacité des frappes. En revanche, certains experts américains estiment que l'armée américaine a fait preuve d'une certaine négligence dans les premières phases de la guerre concernant le transfert et la protection de ses équipements.