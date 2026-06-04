Frappes de drones du régime sioniste contre le sud et l'est du Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, des sources médiatiques ont rapporté plusieurs frappes de drones du régime sioniste contre des zones du sud et de l'est du Liban.

Le correspondant d'Al-Jazeera a rapporté que des drones israéliens ont ciblé la localité de Zebdin et les environs de la localité de Mifdun dans la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban.

Selon ce rapport, la localité de Maarub dans la ville de Tyr, dans le sud du Liban, a également été la cible d'une frappe de drone du régime sioniste.

Dans l'est du Liban, la localité de Sohmar dans la Békaa-Ouest a été la cible de cinq frappes aériennes du régime sioniste.

L'agence de presse officielle libanaise a annoncé que les frappes du régime sioniste contre la localité de Sohmar dans la Békaa-Ouest, à l'est du pays, ont fait un martyr et quatre blessés.

Selon ce rapport, ces frappes ont touché des zones de la localité de Sohmar et les secours ont été dépêchés sur les lieux.

Le correspondant d'Al-Jazeera a également fait état de frappes de drones du régime sioniste contre la localité de Tebnin dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban.