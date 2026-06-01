Selon l'agence de presse ABNA, le journal saoudien « Ar-Riyad », média officiel du régime dirigeant saoudien, dans un reportage faisant référence aux événements au Liban, a écrit : « Ce que nous observons aujourd'hui dans le sud du Liban soulève de sérieuses questions sur l'avenir du système international. »

Le journal a fait remarquer que l'expansion des opérations militaires du régime sioniste à l'intérieur du territoire libanais et le contrôle de positions stratégiques dans le sud du pays ne peuvent être considérés comme des « changements sécuritaires passagers », mais plutôt comme un événement politique ayant des dimensions liées au concept de souveraineté nationale et au droit des pays de gérer leurs terres à l'abri des pressions militaires.

Selon le journal, la crédibilité des pays ne se mesure pas seulement à leur capacité à protéger leurs frontières, mais aussi au respect que la communauté internationale accorde à ces frontières et à son refus de laisser la puissance militaire devenir un outil pour imposer de nouvelles réalités.

Le journal estime que le danger des événements au Liban réside dans le fait que les agressions militaires entre pays n'affectent pas seulement les deux parties au conflit, mais sapent les règles régissant les relations internationales. L'ignorance de la souveraineté des pays ouvre la voie à davantage de crises et affaiblit la confiance dans le système juridique international créé pour prévenir les conflits et empêcher l'imposition de la volonté par la force des armes.

« Ar-Riyad », soulignant que la question libanaise n'est pas seulement une question interne ou régionale, a déclaré que ces événements font partie d'un débat international plus large sur l'avenir de la sécurité et de la stabilité dans un monde où les défis et les conflits sont croissants.