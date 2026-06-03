Info – La manifestation du Coran dans le sermon de Ghadir – Numéro 4 : Le non-dévoilement du nom des hypocrites pour la transmission de la Wilayah

Dans une partie du sermon de Ghadir, le Prophète Mouhammad (pslf), malgré sa connaissance totale des hypocrites et de leurs sabotages, s'est abstenu de révéler leurs noms, qualifiant ce comportement de marque de sa propre noblesse et de sa patience. Néanmoins, en faisant descendre le verset 67 de la sourate Al-Ma'idah, Dieu n’a placé Sa satisfaction que dans la proclamation manifeste de la Wilayah de l’Émir des croyants Ali (as). Ce passage démontre que la question de la Wilayah dépasse les conflits politiques ou personnels, s'imposant comme une mission divine absolue et irrévocable.

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