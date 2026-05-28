Djihad islamique : L’assassinat du martyr Awdah est une violation de la trêve et une continuation des crimes israéliens

Selon l’agence de presse ABNA citant l’agence palestinienne Shihab, le mouvement palestinien du Djihad islamique a présenté ses condoléances au peuple palestinien et aux nations islamiques et arabes pour la mort en martyr de Muhammad Awdah, surnommé « Abu Amr », l’un des commandants éminents des brigades du martyr Izz al-Din al-Qassam, et a qualifié son assassinat de crime « vindicatif et lâche » de la part du régime sioniste.

Le Djihad islamique a déclaré que cet assassinat, perpétré par l’armée du régime sioniste, constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu à Gaza et un mépris total de tous les accords et engagements.

Le mouvement a souligné : La poursuite de la politique d’assassinats, d’attaques contre des zones résidentielles sûres et de massacre de la population de Gaza par le régime sioniste contredit les engagements pris envers les médiateurs et viole toutes les normes humanitaires et morales – des actions menées avec le soutien et la participation entière du gouvernement américain.

Le Djihad islamique a également déclaré : Le sang des martyrs du peuple palestinien ne fera que renforcer la détermination de la nation et de la résistance à défendre leurs droits, et le sang des commandants et des moudjahidines servira de carburant pour renforcer la volonté de la résistance et poursuivre la voie de la lutte contre les occupants, car le régime sioniste ne comprend que le langage de la force.

Le mouvement a ensuite présenté ses condoléances aux brigades al-Qassam, au mouvement Hamas, à leurs dirigeants, membres, moudjahidines et sympathisants pour le martyre d’Awdah, et a souligné que les crimes du régime sioniste ne feront qu’accroître la fermeté et la résilience des forces de résistance et coûter encore plus cher aux occupants.