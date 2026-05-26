Ansarallah : Le Hezbollah a remporté la plus grande victoire contre les sionistes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le bureau politique du mouvement yéménite Ansarallah, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sud-Liban, a déclaré dans un communiqué, tout en réaffirmant sa solidarité avec la résistance islamique libanaise, a souligné : La résistance islamique libanaise a remporté les plus grandes victoires face à l'agression sioniste.

Le groupe a ajouté que cet anniversaire rappelle les leçons importantes de l'histoire contemporaine et le rôle déterminant de la résistance islamique face au régime sioniste.

Le mouvement Ansarallah a poursuivi dans son communiqué : L'anniversaire de la libération du Sud-Liban exige de se souvenir des leçons de l'histoire récente et de la manière dont, sans la résistance islamique et ses sacrifices, le Liban serait devenu un champ où l'ennemi pourrait librement commettre des agressions.

Le mouvement a également salué le rôle du martyr Sayyed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah libanais, et a déclaré : Le martyr Sayyed Nasrallah a dirigé la résistance dans les conditions les plus difficiles et l'a conduite à l'ère des victoires, et il reste une école inspirante en matière de leadership, de jihad, de foi et de constance.

Le bureau politique d'Ansarallah a finalement ajouté : La résistance islamique au Liban a prouvé que la voie du jihad est la seule voie garantie pour la libération des territoires, la protection de la souveraineté et de la dignité.