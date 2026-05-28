23 navires ont traversé le détroit d’Ormuz en coordination avec la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique

Selon l’agence de presse ABNA, le bureau des relations publiques de la marine du CGRI a annoncé : Au cours des dernières 24 heures, 23 navires – pétroliers, porte-conteneurs et autres navires commerciaux – après avoir obtenu l’autorisation, en coordination avec et sous la sécurité assurée par la marine du Corps des Gardiens, ont traversé le détroit d’Ormuz.

La marine du CGRI a ajouté : Le golfe Persique est une étendue d’eau appartenant aux musulmans des pays de la région, et l’agression et les méfaits de l’armée terroriste américaine sont la principale cause de son insécurité ces jours-ci. Le contrôle intelligent du détroit d’Ormuz est exercé en continu, avec fermeté et autorité.