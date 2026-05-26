Le Hezbollah : Les attaques israéliennes prouvent l'inutilité de négociations directes avec lui

Selon l'agence de presse ABNA, un dirigeant du Hezbollah libanais, dont le nom n'a pas été cité, a affirmé dans un entretien avec Al Jazeera que le régime sioniste, depuis le 27 novembre 2024, a continuellement violé l'accord de cessez-le-feu, contrairement aux affirmations de Washington.

Ce responsable du Hezbollah a souligné que l'escalade des attaques et des actions du régime israélien élargit la portée de la guerre et démontre l'inutilité des négociations directes.

Il a également déclaré que le gouvernement libanais doit adopter une position ferme et abandonner la neutralité face à l'escalade des attaques du régime sioniste.

Un haut responsable du Hezbollah a ajouté que l'escalade des attaques du régime israélien est le résultat de la liberté d'action accordée à l'ennemi.