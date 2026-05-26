Amir Jahanshahi : Aucun ennemi n’est capable d’affronter la République islamique d’Iran

Selon l’agence de presse ABNA, le général de brigade Ali Jahanshahi, commandant des forces terrestres de l’armée, dans un entretien, en commémorant la grande épopée du 3 Khordad (libération de Khorramchahr et l’opération Beit ol-Moqaddas), a déclaré : Le 3 Khordad, anniversaire de la libération de Khorramchahr, exprime l’endurance et la puissance des forces armées et du peuple héroïque iranien sous la direction du grand Imam et de la sagesse de notre Imam martyr, qui reste gravé dans les mémoires de tous les peuples du monde.

Le commandant des forces terrestres, faisant remarquer que les ennemis du système doivent modifier leur doctrine militaire vis-à-vis de l’Iran, a ajouté : Aujourd’hui, le monde entier est témoin de l’humiliation et de la honte de l’Amérique et du régime sioniste. Ici, c’est l’Iran. Et si un ennemi veut jeter un mauvais œil sur la terre sacrée de ce pays, il fera face à des forces armées prêtes au sacrifice et pleinement préparées.

Le général de brigade Jahanshahi a souligné : L’Iran puissant, grâce à l’unité et à la cohésion du peuple héroïque, sera toujours au sommet de sa puissance. Si l’impérialisme mondial ne parvient pas à atteindre ses objectifs maléfiques en Iran, c’est à cause de la cohésion nationale en Iran.

Le commandant des forces terrestres a rappelé : La libération de Khorramchahr a été réalisée par une opération combinée et réfléchie pendant la guerre imposée. Aujourd’hui aussi, si l’ennemi veut commettre une erreur, l’armée victorieuse de la République islamique et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, avec l’unité et la cohésion du peuple résistant de notre cher Iran, recevront une réponse plus forte que par le passé.

Le général de brigade Jahanshahi, évoquant la préparation des forces terrestres à défendre les frontières du pays, a déclaré : Les forces terrestres de l’armée sont déployées sur toutes les frontières avec un haut niveau de préparation défensive. Aucune inquiétude ni menace ne pèse sur les frontières. Et si l’ennemi jette un mauvais œil sur les frontières, il fera face à la réaction la plus sévère.