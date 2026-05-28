Le chef d’Ansarullah : Le martyre d’Awdah a rendu plus brillant le palmarès des moudjahidines d’al-Qassam

Selon l’agence de presse ABNA citant le site d’information « Al-Ahd », le chef du mouvement yéménite Ansarullah, Sayyed Abdulmalik al-Houthi, a annoncé que le martyre du commandant djihadiste Mohammed Awdah dans la lutte contre le front de la « mécréance, du crime et de la tyrannie » a ajouté une page de plus au palmarès brillant des moudjahidines des brigades d’al-Qassam.

Le mouvement Hamas a confirmé ce mercredi que le martyr Awdah, commandant des brigades du martyr Izz al-Din al-Qassam (la branche militaire du mouvement), est tombé en martyr.

Bureau politique d’Ansarullah : L’assassinat du martyr Awdah est un autre crime au palmarès d’Israël

Le bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah a déclaré que l’assassinat du martyr Mohammed Awdah, l’un des commandants de la résistance palestinienne, constitue un autre crime dans la chaîne continue des crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien.

Cette instance yéménite a souligné dans un communiqué : Ce crime n’affaiblira en rien la volonté et la détermination des moudjahidines ; au contraire, compte tenu de leurs grands sacrifices sur la voie d’Al-Qods (Jérusalem), leur cohésion et leur force s’en trouveront renforcées.

Le mouvement a également déclaré que l’escalade des attaques contre le Liban s’inscrit dans le cadre des tentatives d’échapper aux conséquences des victoires de l’axe de résistance face aux sionistes et aux Américains.

Le bureau politique d’Ansarullah, tout en saluant la série d’opérations de la résistance libanaise, a souligné : Les moudjahidines du Hezbollah, par leurs séries d’opérations et leur héroïsme, infligent de dures leçons à l’ennemi et lui font goûter l’impuissance et la défaite.