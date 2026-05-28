Pezeshkian : Nous sommes reconnaissants au Pakistan pour son rôle constructif dans la réduction des tensions dans la région

Selon l’agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, et Shehbaz Sharif, Premier ministre du Pakistan, ont examiné la dernière situation des relations bilatérales lors d’un entretien téléphonique et ont échangé leurs points de vue sur les évolutions régionales et les processus diplomatiques en cours.

Le président de la République islamique d’Iran, dans cet entretien, a félicité le gouvernement et le peuple ami et frère du Pakistan à l’occasion de l’Aïd al-Adha, et a remercié Islamabad pour son rôle constructif et responsable dans le soutien aux initiatives diplomatiques et aux efforts visant à réduire les tensions et à mettre fin aux conflits et crises actuels dans la région.

Pezeshkian a également souligné l’importance de la poursuite de la coopération et de la coordination entre les pays islamiques pour préserver la stabilité, la sécurité et les intérêts communs du monde islamique.

Le Premier ministre pakistanais, quant à lui, a transmis ses vœux de l’Aïd al-Adha au président, au gouvernement et au peuple de la République islamique d’Iran, et a exprimé l’espoir que les processus diplomatiques en cours aboutissent dans un proche avenir à des résultats finaux, efficaces et durables, jetant les bases du renforcement de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale.

Au cours de la suite de cet entretien téléphonique, les deux parties, soulignant la profondeur des relations historiques, culturelles et fraternelles entre Téhéran et Islamabad, ont examiné les voies de développement et d’amélioration de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial, de transit et douanier, et ont souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des accords communs et d’exploiter les capacités existantes pour élargir les relations bilatérales.