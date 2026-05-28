L’Iran ne reculera pas sur ses lignes rouges

Selon l’agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, a écrit sur sa page personnelle dans un réseau social : La République islamique d’Iran ne reculera pas sur ses lignes rouges, y compris le droit à l’enrichissement, l’uranium enrichi, la gestion du détroit d’Ormuz et la levée des sanctions.

Azizi a ajouté : Il est clair que Trump, pour se sortir de cette impasse stratégique, utilise un jour l’outil de la menace et le lendemain implore un accord.