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L’Iran ne reculera pas sur ses lignes rouges

28 mai 2026 - 10:32
Code d'info: 1819635
Source: ABNA
L’Iran ne reculera pas sur ses lignes rouges

Le président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a écrit sur sa page personnelle : La République islamique ne reculera pas sur ses lignes rouges, telles que le droit à l’enrichissement, l’uranium enrichi, le contrôle du détroit d’Ormuz et la levée des sanctions.

Selon l’agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, a écrit sur sa page personnelle dans un réseau social : La République islamique d’Iran ne reculera pas sur ses lignes rouges, y compris le droit à l’enrichissement, l’uranium enrichi, la gestion du détroit d’Ormuz et la levée des sanctions.

Azizi a ajouté : Il est clair que Trump, pour se sortir de cette impasse stratégique, utilise un jour l’outil de la menace et le lendemain implore un accord.

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