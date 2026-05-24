Premier ministre pakistanais : Nous poursuivons nos efforts pour parvenir à la paix

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais, a déclaré à propos des derniers développements liés aux efforts de médiation de son pays : « Islamabad poursuivra ses efforts sur la voie de la réalisation de la paix, et nous espérons accueillir bientôt le prochain cycle de pourparlers. »

Il a également annoncé que le représentant du Pakistan lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, le président des États-Unis, était le maréchal Asim Munir, commandant en chef de l'armée pakistanaise.

Le Premier ministre pakistanais a conclu en disant : « Je félicite le président Trump pour ses efforts extraordinaires en faveur de la réalisation de la paix. »