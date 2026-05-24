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Premier ministre pakistanais : Nous poursuivons nos efforts pour parvenir à la paix

24 mai 2026 - 12:47
Code d'info: 1818119
Source: ABNA
Premier ministre pakistanais : Nous poursuivons nos efforts pour parvenir à la paix

Le Premier ministre pakistanais, soulignant la poursuite des efforts de son pays pour faire avancer le processus de paix, a exprimé l'espoir que le prochain cycle de négociations se tiendra bientôt à Islamabad.

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais, a déclaré à propos des derniers développements liés aux efforts de médiation de son pays : « Islamabad poursuivra ses efforts sur la voie de la réalisation de la paix, et nous espérons accueillir bientôt le prochain cycle de pourparlers. »

Il a également annoncé que le représentant du Pakistan lors d'un appel téléphonique avec Donald Trump, le président des États-Unis, était le maréchal Asim Munir, commandant en chef de l'armée pakistanaise.

Le Premier ministre pakistanais a conclu en disant : « Je félicite le président Trump pour ses efforts extraordinaires en faveur de la réalisation de la paix. »

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