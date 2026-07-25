The Guardian révèle : une précision et une puissance destructrice accrues des missiles iraniens lors des récentes attaques

Selon l'agence de presse Abna, le journal britannique « The Guardian » a révélé que l'Iran, pendant la période d'escalade des tensions au Moyen-Orient, a réussi à renforcer sa capacité à frapper les bases américaines et les infrastructures critiques dans la région. Ceci a été réalisé grâce à une combinaison de progrès techniques dans le programme de missiles, l'utilisation d'images satellites et l'adoption de tactiques militaires inspirées de l'expérience russe dans la guerre en Ukraine.

Dan Sabbagh, rédacteur en chef des questions de défense et de sécurité de ce journal, a souligné que les récentes attaques iraniennes démontrent une augmentation du niveau de précision et de la puissance destructrice ; ce qui a également révélé d'éventuelles faiblesses dans les systèmes de défense aérienne américains déployés dans la région.

Ce rapport, citant l'attaque iranienne contre la « base aérienne de Muwaffaq as-Salti » en Jordanie, indique que cette attaque a été couronnée de succès alors que la base était protégée par le système avancé de défense antimissile américain connu sous le nom de « THAAD ». Lors de cette attaque, 3 soldats américains ont été tués.

Des images satellites publiées par les médias iraniens montrent qu'un certain nombre d'installations de cette base ont été endommagées ; ce qui a contraint le ministère américain de la Défense (Pentagone) à enquêter sur les raisons de l'incapacité du système de défense à intercepter cette attaque.