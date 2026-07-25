Soutien de la résistance irakienne à la stratégie yéménite de fermeture du détroit de Bab el-Mandeb

Selon l'agence de presse Abna, Abu al-Ala al-Walai, secrétaire général des bataillons irakiens « Sayyid al-Shuhada », a déclaré dans un tweet que la philosophie de la dissuasion ne se limite pas aux armes nucléaires ; mais Dieu a accordé aux peuples de la région une position géographique qui leur confère une influence unique sur les artères principales du commerce mondial.

Il a poursuivi en disant que si toutes les voies de la vie sont fermées au peuple yéménite, ils ont le droit de fermer le détroit de Bab el-Mandeb afin que le monde entende que le peuple yéménite ne mourra pas dans le silence.

Al-Walai, s'adressant aux agresseurs saoudiens, a dit : Mettez fin au blocus du Yémen pour que le détroit reste ouvert pour vous. Si vous intensifiez la pression sur le Yémen, le passage par ce détroit se rétrécira également pour vous.