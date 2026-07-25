Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Mohammed Abdus-Salam, chef de la délégation des négociateurs de Sanaa, a souligné : L'agression contre l'aéroport de Sanaa a rappelé à ceux qui ont oublié que l'Arabie saoudite insiste sur le maintien de la fermeture de cet aéroport. Riyad, en publiant des déclarations, prétend que son objectif est de protéger la souveraineté du Yémen.

Il a ajouté : Dans quelle mesure les comportements de l'Arabie saoudite dans tous les domaines, y compris le mensonge, la rancœur et l'agression, ressemblent-ils à ceux d'Israël. Se cacher derrière les déclarations injustes des Nations Unies, qui sont émises sur la base des relations pétrolières avec l'Arabie saoudite, ne peut cacher la réalité du blocus injuste du Yémen. L'Arabie saoudite se tient derrière ce blocus injuste ; un pays agresseur qui a déclenché une guerre de 8 ans contre le Yémen et a finalement été vaincu, cherche maintenant à compenser ses pertes.

Abdus-Salam a précisé : Ce à quoi l'Arabie saoudite doit prêter attention à ce stade, c'est qu'en raison d'une erreur de calcul, elle s'est transformée en un ennemi déclaré du Yémen. L'insistance de l'Arabie saoudite sur l'entêtement et le refus d'accepter la vérité aura de graves conséquences pour ce pays, sa sécurité et son économie. Le blocus maritime est la première étape de la bataille « blocus contre blocus », et notre peuple obtiendra ses droits.