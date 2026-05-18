Pourquoi les libéraux ne s'accommodent-ils pas du sacré ?

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Dans la culture libérale, accepter le sacré revient à accepter des limites, et ces restrictions constituent un obstacle majeur à l'assouvrissement de nombreux désirs déréglés. En revanche, dans la culture religieuse, si le sacré impose des limites au corps à travers les concepts de licite (Halal) et d'illicite (Haram), ces restrictions ont pour but ultime de favoriser l'élévation et l'épanouissement de l'âme.