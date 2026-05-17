Les conditions du Guide de la Révolution sont notre ligne rouge dans les négociations ; nous n'avons pas confiance en l'Amérique

Mohammad Saleh Jokar, dans un entretien, a insisté sur l'importance de préserver les acquis sur le terrain en cas de toute négociation ou processus diplomatique, et a déclaré : Au cours des 47 dernières années, les Américains ont exercé toutes sortes de menaces contre nous. Ils ont imposé des sanctions pendant 47 ans et ont cherché à isoler politiquement la nation iranienne, mais ils n'ont réussi dans aucune de ces tentatives.

Ils ont également concrétisé leurs dernières menaces par une attaque militaire contre notre pays, mais ils n'ont rien obtenu de cette action non plus, et finalement, c'est cette même nation iranienne et nos combattants qui ont conduit l'Amérique à la défaite.

L'Amérique n'a pas atteint ses objectifs dans la guerre militaire contre l'Iran.

Il a ajouté : Il est vrai qu'infliger une défaite aux Américains a un coût, mais s'ils en avaient eu la capacité, ils auraient cherché à changer le régime, à occuper l'Iran, à diviser l'Iran et à voler le pétrole iranien – comme ils l'ont fait à certains pays. Mais ils n'ont pas atteint leurs objectifs, et aujourd'hui, le vainqueur sur le terrain est la nation iranienne et la République islamique.

Le président de la Commission des affaires intérieures et des Conseils du Parlement iranien a poursuivi : Aujourd'hui, celui qui contrôle le détroit d'Ormuz, détermine la voie et établit la sécurité, c'est la République islamique.

Les Américains étaient venus pour détruire le système de la République islamique par une attaque militaire et changer le régime, mais maintenant ils s'efforcent d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et dans ce domaine aussi, ils ont échoué jusqu'à présent et échoueront à l'avenir.

Le blocus maritime américain a également échoué.

Le représentant du peuple de Yazd au Parlement iranien a précisé : La dernière action des Américains concernait le blocus maritime, qui n'a pas non plus abouti. Lors du deuxième cycle de négociations, ils cherchaient à dire : « Nous imposons un blocus maritime, et vous contrôlez le détroit d'Ormuz ; finalement, nous levons le blocus et vous libérez le détroit. »

La politique et le scénario des Américains étaient parfaitement clairs, mais la République islamique n'a jamais accepté de participer au deuxième cycle de négociations. Pendant cette période, des propositions ont également été faites par les Américains, mais la République islamique insiste toujours sur les mêmes points initiaux – les dix conditions que le Guide suprême a énoncées au début.

Jokar, déclarant que les dix conditions du Guide suprême de la Révolution sont la ligne rouge de toute négociation, a expliqué : Ces dix conditions incluent le passage contrôlé par le détroit d'Ormuz en coordination avec les forces armées iraniennes, la fin de la guerre contre toutes les composantes de l'axe de la résistance, le retrait des forces de combat américaines de toutes les bases de la région, le paiement intégral des dommages à l'Iran, la levée de toutes les sanctions, la reconnaissance du droit à l'enrichissement de l'Iran, et la libération de tous les biens et avoirs iraniens bloqués à l'étranger.