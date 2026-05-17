Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le journal sioniste Haaretz a écrit dans un reportage : Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, continue de faire pression sur Donald Trump pour relancer la guerre contre la République islamique, mais il semble que le président américain lui accorde désormais moins d'attention.

Ce média sioniste a ajouté à propos des défis internes et frontaliers du régime sioniste : Le cabinet israélien et l'armée préparent le terrain pour une nouvelle série de combats à Gaza. La question principale est : d'où viendront les forces nécessaires pour cette opération ? La discipline dans l'armée israélienne a également atteint son plus bas niveau – un problème qui ne se limite pas aux seuls Haredim.

Haaretz a également écrit sur le cessez-le-feu fragile entre l'Iran et l'Amérique et l'incapacité de Washington à prendre une décision sur cette question : La longue période d'attente se poursuit, et le président américain est parti pour un sommet en Chine sans prendre de décision concernant la poursuite de la guerre avec l'Iran.