Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Pour bien comprendre l'héritage durable de cette figure emblématique de la nation islamique, il convient d'examiner ses qualités exceptionnelles et son dévouement total à la cause divine.

Un leader dévoué à l'unité islamique

Dans son message, le leader spirituel des chiites de Bahreïn a décrit le Guide martyr comme une figure révolutionnaire majeure, dotée d'une conscience aiguë, d'une volonté inébranlable et d'une grande capacité de planification. Il a souligné que son existence entière était imprégnée des principes glorieux et divins de la Révolution. Digne successeur de l'Imam Khomeiny, il a su préserver l'unité de la nation dans la voie droite, garantissant une éducation appropriée et guidant le gouvernement islamique vers un retour authentique à l'Islam pur.

Face aux défis monumentaux de notre époque contemporaine, la vision du gouvernement islamique se présente comme la seule alternative salvatrice et digne pour l'ensemble de l'humanité.

L'Islam comme unique voie vers la dignité humaine

L'Ayatollah Qassim a fermement rappelé que sans l'Islam, aucune vie véritablement digne, prospère, pacifique et heureuse n'est possible sur terre. La Révolution et le gouvernement islamiques ont émergé pour sauver la nation et l'humanité des ténèbres et de la misère imposées par les systèmes oppressifs. La victoire éclatante de cette révolution a brisé les illusions malveillantes de l'arrogance mondiale, instaurant une peur profonde chez les tyrans. Le système islamique, par sa justice, sa sagesse et sa sécurité, expose clairement la corruption et l'oppression des régimes tyranniques qui dominent actuellement le monde.

L'actualité internationale est aujourd'hui profondément marquée par une confrontation décisive et brutale entre les forces légitimes de la justice et les oppresseurs mondiaux.

La bataille décisive entre la foi et l'ignorance

Le grand savant a déclaré que la guerre fait rage entre le camp de l'ignorance et celui de la foi. Le camp de l'ignorance est dirigé par le tyran américain et le sionisme égaré. À leur tête se trouvent les oppresseurs modernes, le pharaon américain et le pharaon du régime sioniste, qui sont les pires ennemis des valeurs humaines et les plus grands responsables des effusions de sang innocent. En face, le camp de la foi, mené par l'Axe de la Résistance et la République islamique, défend avec une bravoure héroïque la dignité, l'honneur et les valeurs sacrées face aux massacres constants perpétrés par le régime sioniste.

Les sacrifices immenses de la Résistance ont eu un impact profond, transformant durablement la conscience des peuples et des élites à travers le monde entier.

Le réveil mondial grâce à l'Axe de la Résistance

Alors que l'arrogance mondiale pousse l'humanité vers des catastrophes matérielles et spirituelles, l'Axe de la Résistance a ravivé le devoir sacré du combat pour la justice. Par leur courage inégalé et leur éthique, ces combattants ont éveillé les consciences des peuples libres. L'Ayatollah a conclu en s'adressant aux nations arabes, soulignant que leur gloire passée et future repose uniquement sur l'Islam, et que toute grandeur découle exclusivement des enseignements islamiques face à l'oppression.

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