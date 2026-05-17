Notre droit nucléaire n'a rien à voir avec les États-Unis ; nous ne renonçons pas à la souveraineté sur le détroit d'Ormuz.

Alaeddin Boroujerdi, lors d'un entretien, a souligné que nous avons nos propres conditions spécifiques pour entamer d'éventuelles négociations. Il a déclaré que la partie adverse doit accepter les principes de base, sinon les négociations seront vaines et infructueuses. Ils doivent respecter les règles du jeu. Ils nous ont imposé la guerre, ils doivent donc reconnaître qu'ils sont les agresseurs et payer des réparations de guerre.

Il a poursuivi : Ils doivent accepter que les avoirs iraniens bloqués soient libérés, car c'est une injustice flagrante contre notre peuple. De plus, les sanctions doivent être levées. L'acceptation de ces conditions est obligatoire, car si nous négocions – même si les négociations durent deux ans – mais que leur résultat est la persistance de l'injustice contre le peuple iranien, à quoi cela nous servirait-il ?

Le membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien a précisé : D'un autre côté, la partie adverse doit accepter que la République islamique d'Iran est souveraine sur le détroit d'Ormuz, et cela fait partie de notre souveraineté nationale. Lors de la dernière guerre imposée, grâce à notre victoire sur l'ennemi, nous avons obtenu cet avantage et nous ne l'abandonnerons jamais.

Boroujerdi a insisté : Ils doivent également accepter que tout accord lors de futures négociations potentielles sera un accord avec l'ensemble de l'axe de la résistance, y compris le Liban, l'Irak et le Yémen. S'ils n'acceptent pas ces règles, s'engager dans des négociations serait inutile.