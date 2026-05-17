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Un responsable de l'ONU reconnaît les agressions de Tel Aviv contre les Palestiniens

17 mai 2026 - 13:14
Code d'info: 1815299
Source: ABNA
Un responsable de l'ONU reconnaît les agressions de Tel Aviv contre les Palestiniens

Un responsable des Nations Unies a reconnu les agressions du régime sioniste en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RT, Khaled Khiari, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires du Moyen-Orient, a souligné que le régime sioniste a forcé plus de 40 000 déplacés palestiniens à quitter les camps du nord de la Cisjordanie.

Il a ajouté que l'ONU continue de documenter ce processus, ainsi que la destruction des maisons palestiniennes et l'expansion des colonies en Cisjordanie.

Khiari a déclaré que le secrétaire général de l'ONU avait déjà souligné que toutes les colonies sionistes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, n'ont aucune légitimité juridique et que leur construction constitue une violation du droit international.

Concernant la bande de Gaza, il a indiqué que plus de 85 % des habitants de cette bande ont été déplacés en raison des actions du régime sioniste et que la plupart d'entre eux ont connu des déplacements à plusieurs reprises.

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