La puissance du renseignement du Hezbollah ; Les mouvements sionistes sont surveillés

Selon l'agence de presse ABNA, le journal Maariv a rapporté que le Hezbollah surveille les mouvements des soldats sionistes dans le sud du Liban à travers des groupes de collecte de renseignements et de surveillance ainsi que des drones de reconnaissance.

Ce rapport indique : Lorsque les mouvements des soldats sionistes sont surveillés, des attaques à l'aide de mortiers, de roquettes et de drones kamikazes sont menées par les forces de résistance.

Auparavant, les médias du régime sioniste, citant l'armée de ce régime, avaient rapporté qu'au cours de la semaine écoulée dans les combats du sud du Liban, 105 soldats sionistes ont été blessés.

Les drones du Hezbollah libanais sont devenus un cauchemar pour les forces armées du régime sioniste dans le sud du Liban.

La chaîne 13 du régime sioniste a déclaré plus tôt : En réalité, la nouvelle situation nous tue et anéantit également les soldats dans le sud du Liban face à un danger direct qui est celui des drones kamikazes.