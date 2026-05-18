Un haut responsable du Jihad islamique : Netanyahou n'a remporté aucune victoire sur aucun front

Selon l'agence de presse ABNA, « Mohammad Al-Hindi », secrétaire général adjoint du mouvement Jihad islamique palestinien, dans un entretien avec Al Jazeera, a déclaré : « Nous avons respecté nos engagements dans le cadre de l'accord, en particulier dans le dossier des échanges, mais Israël n'a pas respecté ses engagements. »

Affirmant qu'Israël ne parle plus que de la remise des armes, il a ajouté : « Tel Aviv n'a exécuté aucun des engagements de la première phase et, dans la deuxième phase, se concentre uniquement sur la question des armes. »

Ce responsable du Jihad islamique a déclaré que le régime sioniste cherche à poursuivre et à cibler les moudjahidines dans la bande de Gaza, et a ajouté : Israël n'a obtenu aucun résultat décisif dans aucun des domaines, y compris Gaza et la Cisjordanie.

Évoquant la situation de gouvernance à Gaza, il a dit : Tel Aviv n'est d'accord ni pour former un comité technocratique pour administrer Gaza, ni pour confier l'administration de Gaza à l'Autorité palestinienne ; car il veut continuer à maintenir le sujet de la confrontation avec le Hamas comme prétexte.

Le secrétaire général adjoint du Jihad islamique a averti qu'en cas de remise des armes par la résistance palestinienne, les milices alignées sur le régime sioniste prendraient en main la gestion des affaires de Gaza.

Il a ajouté : Benyamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, poursuit l'escalade des tensions à Gaza avec des objectifs électoraux, et ce alors qu'il n'a remporté aucune victoire sur aucun front et cherche maintenant à exploiter électoralement l'escalade de la situation à Gaza.

Ce responsable palestinien a jugé peu probable une reprise généralisée de la guerre par Israël à ce stade, et a précisé : « Une reprise de la guerre est actuellement improbable, car Israël a besoin d'un feu vert américain, et cette question sera probablement reportée jusqu'à la fin de la guerre avec l'Iran. »

Dans une autre partie de ses propos, il a dit : « Israël ignore l'accord de cessez-le-feu à Gaza, et aucune partie ne l'oblige à respecter ses engagements. »

Il a également dit : « Ce qu'on appelle le soi-disant Conseil de la paix ne fait que transmettre les exigences d'Israël. »

Le secrétaire général adjoint du Jihad islamique a conclu en critiquant les politiques américaines et a déclaré : « L'administration Trump donne son feu vert à toutes les mesures d'Israël dans la bande de Gaza. »