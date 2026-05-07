Message d'Araqchi suite au martyre du fils d'un membre du Conseil de direction du Hamas

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a exprimé ses condoléances pour le martyre d'Azzam al-Hiyya.

Voici le texte du message :

« Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Frère honorable, Monsieur le Dr Khalil al-Hiyya, membre du Conseil de direction du mouvement de résistance islamique palestinien – Hamas

C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du martyre de M. Azzam al-Hiyya, votre fils combattant, suite à l'acte terroriste du régime sioniste criminel dans la bande de Gaza. Je vous présente mes condoléances et mon soutien face à cette perte.

Le régime sioniste, dans sa vaine illusion, pense qu'en commettant ces crimes, il pourra entraver la lutte du grand peuple palestinien résistant contre l'occupation. Il ignore que de tels actes, non seulement n'affaiblissent pas la volonté du peuple et des dirigeants de la résistance, mais renforcent davantage leur détermination à poursuivre la voie de la résistance jusqu'à la réalisation de l'idéal qu'est la libération de la Palestine et d'Al-Quds la Sainte.

J'implore Dieu Tout-Puissant d'accorder Sa vaste miséricorde et Son pardon à ce grand martyr ainsi qu'à vos autres fils martyrs, et de vous accorder, à vous et à votre respectable famille, patience et santé.

Seyed Abbas Araghchi

Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran »