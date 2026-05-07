The Washington Post : L’Iran a visé au moins 228 structures ou équipements américains

Selon l’agence de presse Abna, d’après une analyse par The Washington Post d’images satellite publiées aujourd’hui mercredi, les frappes de représailles de l’Iran ont causé des destructions bien plus importantes dans les installations militaires américaines à travers toute l’Asie occidentale que ce que les responsables américains ont publiquement admis.

The Washington Post écrit : « Cette étude a documenté 228 structures et équipements endommagés sur 15 bases américaines, dont 217 bâtiments et 11 sites militaires. Plus de la moitié des dégâts sont survenus au quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn et sur trois bases (américaines) au Koweït. »

Selon l’aveu du Washington Post, l’ampleur des destructions est bien plus grande que ce que les États-Unis ont publiquement révélé.

Un responsable américain a confié au journal que les attaques ont détruit des systèmes de défense antimissile Patriot à Bahreïn et au Koweït, une antenne parabolique dans une installation de soutien maritime à Bahreïn, et des systèmes radar THAAD en Jordanie et aux Émirats arabes unis.

Selon le Washington Post, un avion de commandement et de contrôle E-3 Sentry a également été détruit par l’Iran sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite après avoir été déployé à plusieurs reprises dans un endroit sans protection. Un pétrolier ravitailleur a également été détruit.