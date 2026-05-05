Possibilité que Trump accroisse sa pression sur l'OTAN en cas de défaite aux élections du Congrès américain

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le magazine Politico a écrit dans un article : En cas de défaite des républicains aux élections de mi-mandat du Congrès américain, le président Donald Trump pourrait réduire son soutien à l'Ukraine.

Ce média américain, citant un haut responsable du Pentagone, a ajouté : En Europe, on craint qu'en cas de mauvais résultats du Parti républicain aux élections de mi-mandat, Trump n'accroisse la pression sur l'OTAN et l'Europe et ne réduise davantage son soutien à l'Ukraine à l'approche de la prochaine élection présidentielle américaine.

Le journal Washington Post a rapporté que la Maison Blanche se prépare à une possible défaite des républicains aux prochaines élections législatives de mi-mandat en novembre.

Dans ce rapport, citant des sources médiatiques, il est indiqué que le cabinet juridique de la Maison Blanche organise des réunions d'information pour les responsables concernés afin de les guider sur le contrôle accru du Congrès en cas de victoire possible des démocrates aux élections.

Selon ce rapport, le sentiment se renforce au sein de l'administration américaine qu'il est temps de se préparer à affronter les pires scénarios.